Вспышки агрессии, неудача и ссоры: три знака зодиака с 3 февраля попадут под звездную атаку

И Близнецы могут оказаться в эпицентре скандала. Но это будет зависеть только из-за окружающих, которые своим бездумным поведением смогут любого вывести из себя. Астрологи советуют этому знаку зодиака сдерживать эмоции и не вспыхивать от малейшей неприязни.

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А вот Водолеи достаточно резко будут отстаивать свое мнение, но эксперты считают, что этого делать не надо. Все сгладится, если вы сможете сдержать и контролировать порывы эмоций. Иначе только одной фразой вы рискуете перечеркнуть все свои старания.

Не менее сложный месяц ждет Рыб. Любые раздражители будут вызывать вспышки ненависти. Однако нужно попытаться избежать такой агрессии и скандалов. Если такой взрыв произойдет, то вы еще долго будете разгребать его последствия, поэтому держите себя в руках, пишет ussurmedia.ru.