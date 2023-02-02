Поцелованный судьбой знак зодиака, которому повезет в феврале во всех смыслах — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом на февраль, назвав поцелованного судьбой знак зодиака. Ему будет сопутствовать удача и в карьере, и в любви. В материальном плане Стрельцы не будут знать отказала — деньги сами идут к ним.

Рожденных под этим созвездием ждут удачные покупки и переговоры. Практически весь месяц представители этого знака зодиака проведут в поездках: они будут связан с любимыми, работой или отдыхом.

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