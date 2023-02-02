Вы встретите вторую половинку, чувства поглотят вас! Один знак будет обласкан судьбой – Глоба

Раки должны скоро встретить свою вторую половинку. Вначале это будет просто приятное знакомство с очень интересным человеком, но потом общение станет еще более захватывающим и перерастет в сильные чувства. Об этом предупредила астролог Тамар Глоба.

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Она посоветовала Ракам не зацикливаться на строгих рамках, тем более представители знака сами себя в них вгоняются.

Вместе с тем Раки могут почувствовать сильную потребность в финансах, стоит подумать о создании подушки безопасности в этой области.

Источник: rsute.ru.