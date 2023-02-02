Через девять дней: астрологи назвали три знака, которых обогатит Меркурий

О Меркурии часто слышно в контексте его ретроградности. Однако в феврале ее не будет, что позволит многим людям реализовать успешно свои планы.

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Вместе с тем Меркурий перейдет 11 февраля в созвездие Водолея, и этот момент позитивно скажется на нескольких знаках зодиака.

Так, через девять дней счастливчиками судьбы себя почувствуют Близнецы, Девы и Водолеи. Они будут легко продвигаться во всех сферах жизни вплоть до конца зимы.

Но особенного успеха добьются в финансовой сфере. Это удачное время для общественной деятельности и бизнеса. Время, когда представители зодиакальных систем смогут сделать очень дорогостоящие покупки.

Источник: rsute.ru.