Знак зодиака — баловень судьбы, за которым будет преимущество в везении: гороскоп на февраль

Астролог Елена Мун поделилась гороскопом, назвав баловня судьбы в феврале. Этот знак зодиака может рассчитывать на поддержку Вселенной. Скорпионы заслужили щедрый дар в виде причитающихся им дивидендов.

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Весь февраль рожденные под этим созвездием будут на пике популярности. Окружающие их люди признают в них авторитетных лидеров и начнут доверять.