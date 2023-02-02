Знак зодиака — баловень судьбы, за которым будет преимущество в везении: гороскоп на февраль

Астролог Елена Мун поделилась гороскопом, назвав баловня судьбы в феврале. Этот знак зодиака может рассчитывать на поддержку Вселенной. Скорпионы заслужили щедрый дар в виде причитающихся им дивидендов.
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Весь февраль рожденные под этим созвездием будут на пике популярности. Окружающие их люди признают в них авторитетных лидеров и начнут доверять.
«Февраль принесет представителям этого знака не только ценные знакомства, но и приятные подарки. Останется лишь воспользоваться преимуществами», — добавила астролог.
По материалам vnimanie.pro.