Единственный знак зодиака, которому Вселенная уготовила судьбоносный февраль - пророчество Глобы

Единственный знак зодиака, которому в феврале уготованы судьбоносные перемены - пророчество Глобы

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Новые лица в их окружении принесут возможности для продвижения.

Февраль станет переменным периодом для Рыб. Тамара Глоба не сомневается, что этот месяц принесет рожденным под этим созвездием радость и удачу. В жизни этого знака зодиака активное участие будут принимать друзья. 

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Первая половина месяца - перемены в работе, новый подход к делам, совершенно иная стратегия. В окружении этого знака зодиака появятся свежие лица, они принесут крупные перспективы и откроют перед Рыбами возможности продвижения. Зато старые приятели или деловые партнеры могут уйти.

В центре внимания будет также личная жизнь. Такие судьбоносные перемены во всех сферах жизни вполне оправданы и не должны пугать Рыб. Это шаг вперед. 

Вторая половина месяца - материальный успех и подарки. В феврале также нужно заняться жилищными вопросами.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба

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