Единственный знак зодиака, которому Вселенная уготовила судьбоносный февраль - пророчество Глобы

Февраль станет переменным периодом для Рыб. Тамара Глоба не сомневается, что этот месяц принесет рожденным под этим созвездием радость и удачу. В жизни этого знака зодиака активное участие будут принимать друзья.
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Первая половина месяца - перемены в работе, новый подход к делам, совершенно иная стратегия. В окружении этого знака зодиака появятся свежие лица, они принесут крупные перспективы и откроют перед Рыбами возможности продвижения. Зато старые приятели или деловые партнеры могут уйти.
В центре внимания будет также личная жизнь. Такие судьбоносные перемены во всех сферах жизни вполне оправданы и не должны пугать Рыб. Это шаг вперед.
Вторая половина месяца - материальный успех и подарки. В феврале также нужно заняться жилищными вопросами.
По материалам YouTube-канал Тамары Глоба