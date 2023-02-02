Обходят стороной: женские имена, которые мужчины терпеть не могут

Например, по мнению специалистов, представителей сильного пола пугает имя Диана. Эти женщины сильные по своей натуре, и мужчины на их фоне чувствуют себя неполноценными. Поэтому обладательнице этого имени сложно в личной жизни.

Не нравятся мужчинам и Зины. В современном мире, считают психологи, это имя воспринимается как архаизм.

Агнессы — самые эмоциональные особы. В порыве страсти эти женщины способны наделать много ошибок. Считается, что мужчины таких терпеть не могут.

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