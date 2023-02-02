Затишье перед бурей: Володина предсказала этому знаку зодиака глобальные перемены

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Водолеев скоро начнется новый период в жизни. По ее словам, февраль — это последний спокойный месяц у представителей этого созвездия. Можно сказать, это затишье перед бурей.

«Февраль очень важен, потому что он может оказаться последним месяцем вашей спокойной жизни перед какими-то глобальными изменениями или значительными событиями», — заявила она.

При этом перемен не придется ждать моментально. Володина заявила, что все будет происходить планомерно.

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