Единственный знак зодиака, который потерпит оглушительный крах в феврале: «Убытки будут огромными»

Астролог Елена Мун поделилась гороскопом на февраль, назвав единственный знак зодиака, который потерпит оглушительный крах: потери будут и в поездках, и в делах, и в прибыли. Весам стоит отказаться от авантюр, отсидеться дома и не влипать в сомнительные истории с вкладами и инвестициями. В противном случае они могут остаться без гроша.

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