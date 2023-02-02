Единственный знак зодиака, который потерпит оглушительный крах в феврале: «Убытки будут огромными»

«Шансы потерпеть убытки будет огромным»: кому надо отказаться от авантюр с деньгами в феврале

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Этому знаку зодиака категорически нельзя впутываться в сомнительные дела.

Астролог Елена Мун поделилась гороскопом на февраль, назвав единственный знак зодиака, который потерпит оглушительный крах: потери будут и в поездках, и в делах, и в прибыли. Весам стоит отказаться от авантюр, отсидеться дома и не влипать в сомнительные истории с вкладами и инвестициями. В противном случае они могут остаться без гроша.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Лучше «спрятаться» от многих вещей. Отказаться, например, от поездок, любых командировок и даже договоренностей. Не стоит начинать новые проекты, даже если они кажутся выгодными — шансы потерпеть убытки будут огромными», — добавила астролог.

По материалам vnimanie.pro.

Читайте также