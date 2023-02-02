Единственный знак зодиака — неудачник февраля, который влипнет в беду — деньги кончатся

Астролог Елена Мун назвала знак зодиака — главного неудачника февраля. Им стоит более серьезно отнестись к тому, что происходит с их материальным состоянием. Они рискуют спустить все до копейки одним махом. Звезды советуют им забыть номер своей банковской карты, чтобы сохранить хотя бы те крохи, которые остались у них на счете. Раки могут лишиться всех своих накоплений.

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