Львы купаются в деньгах, а Тельцы строят любовь: точный гороскоп на февраль по дате рождения

Астролог Елена Мун поделилась гороскопом на февраль, назвав баловней судьбы среди знаков зодиака. В почете будут два счастливчика. Одному повезет с финансами, второму — в любви.

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Телец

Рожденные в период с 21 апреля по 21 мая в феврале сумеют найти покровителя. Этот знак зодиака может рассчитывать на поддержку вышестоящего начальства. И на личном фронте все успешно. Тельцов закрутит водоворот страстей: новые знакомства могут перерасти в нечто большее, а старые — принесут положительные эмоции.