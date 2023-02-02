Львы купаются в деньгах, а Тельцы строят любовь: точный гороскоп на февраль по дате рождения

Львы купаются в деньгах, а Тельцы строят любовь: точный гороскоп на февраль по дате рождения

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Эти знаки зодиака станут везунчиками.

Астролог Елена Мун поделилась гороскопом на февраль, назвав баловней судьбы среди знаков зодиака. В почете будут два счастливчика. Одному повезет с финансами, второму — в любви.

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Телец

Рожденные в период с 21 апреля по 21 мая в феврале сумеют найти покровителя. Этот знак зодиака может рассчитывать на поддержку вышестоящего начальства. И на личном фронте все успешно. Тельцов закрутит водоворот страстей: новые знакомства могут перерасти в нечто большее, а старые — принесут положительные эмоции.

Львы

Рожденные в период с 23 июля по 21 августа будут купаться в лучах всеобщего обожания. Их карьера пойдет в гору, коллеги будут прислушиваться и брать с них пример. Львам стоит планировать сделки и активность. Любое предприятие принесет им отдачу и прибыль. Они будут купаться в деньгах.

По материалам vnimanie.pro

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