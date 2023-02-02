Единственный знак зодиака, который начнет жить с чистого листа - пророчество Володиной

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом для одного знака зодиака на год Водяного Кролика. Для Тельцов 2023 год станет важным, не проходным. Те изменения, которые были запущены ими же, дадут всходы. Причем сразу в нескольких сферах жизни.

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Астролог дала понять, что Тельцы давно мечтают о том, чтобы улучшить или поменять некоторые вещи в своей судьбе. И сделать это им удастся полностью, мощно. На это у них есть целых 20 лет. Прежде всего речь идет о карьере, работе, профессии, достижении больших результатов в этих областях.