Конфликт на работе и нервы! Глоба сказала одному знаку срочно уйти в тень, затаиться — спасение

Тельцы будут испытывать множество препятствий, которые будут еще больше усугублять непростое положение на работе.

Глоба посоветовала Тельцам не идти напролом, а сделать паузу, отдохнуть, уйти в тень. Только это может сейчас спасти положение.

Источник: rsute.ru.