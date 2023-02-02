Конфликт на работе и нервы! Глоба сказала одному знаку срочно уйти в тень, затаиться — спасение

Волна неудач и конфликт на работе! Глоба сказала одному знаку срочно уйти в тень, затаиться – спасение

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео YouTube-канал Тамары Глобы

Непростое время настало для некоторых представителей зодиакальной системы.

Астролог Тамара Глоба 2 февраля предупредила Тельцов, что для них наступило непростое время. В рабочем коллективе у представителей зодиакальной системы назревают непростые взаимоотношения, которые могут в любой момент взорваться вулканом эмоций.

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Тельцы будут испытывать множество препятствий, которые будут еще больше усугублять непростое положение на работе.

Глоба посоветовала Тельцам не идти напролом, а сделать паузу, отдохнуть, уйти в тень. Только это может сейчас спасти положение.

Источник: rsute.ru.

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