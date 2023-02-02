Станете любимчиком судьбы, если рискнете! Один знак удивит многих — Володина

В начале февраля требуются решительные действия, чтобы достичь счастья. И оно, к слову, вполне может стать осязаемым, стоит лишь собрать волю в кулак.
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Василиса Володина 2 февраля рассказала, что Тельцам нужно рискнуть, чтобы стать фаворитом судьбы и прийти к финишу победителем.
Однако идти на глобальные эксперименты не нужно, поскольку рядом с вами окажутся люди, готовые прийти на помощь. Хороший совет от них вознесет вас на волну удачи.
Также Тельцам предстоит прекрасное романтическое свидание.
Источник: rsute.ru.