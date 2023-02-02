Станете любимчиком судьбы, если рискнете! Один знак удивит многих — Володина

Василиса Володина 2 февраля рассказала, что Тельцам нужно рискнуть, чтобы стать фаворитом судьбы и прийти к финишу победителем.

Однако идти на глобальные эксперименты не нужно, поскольку рядом с вами окажутся люди, готовые прийти на помощь. Хороший совет от них вознесет вас на волну удачи.

Также Тельцам предстоит прекрасное романтическое свидание.

Источник: rsute.ru.