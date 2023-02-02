С 20 февраля — всплеск удачи! Назвали пять знаков, которых осчастливит Венера

К счастливчикам судьбы, которым будет покровительствовать Венера до конца месяца, относятся Дева, Овен, Скорпион, Весы и Рыбы.

Девам удача будет улыбаться весь месяц, не только с 20 февраля. И этим они отличаются от других знаков. А вот Овнам и Скорпионам — во второй половине месяца. Благодаря внутренней энергии, которую им подарит Венера, они смогут довести до конца множество важных проектов своей жизни.

Весы и Рыбы проявят особенно ярко себя в творческой сфере. Благодаря энтузиазму этих знаков, их материальное положение сильно повысится.

И у всех счастливчиков будет все великолепно в личной жизни. Гармония, любовь, появление второй половинки и долгожданное прибавление семейства светят им.

Источник: rsute.ru.