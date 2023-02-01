Ждите завал на работе: три знака зодиака, кому придется понервничать в начале февраля

Астрологи пояснила, что особенно насыщенная неделя будет у Козерогов. В этот период лучше отказаться от инвестиций, чтобы не попасть в просак.

«Вы будете чувствовать неуверенность из-за разрыва между своей зоной комфорта и необходимостью участия в социальной жизни. Возможно, даже придется попрощаться с надуманными идеалами», – делятся эксперты.

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А вот Тельцы могут оказаться в центре скандала. Этот знак зодиака ждет аврал на работе. Придется взять себя в руки и погрузится в дела с головой. Не удивительно, что Тельцам захочется побыть в одиночестве. Однако в такой сложный период лучше не отказываться от поддержки друзей. Это поможет вам не упасть духом.

Стоит насторожиться Водолеям. У них может сложиться впечатление, что кто-то их проверяет на выносливость. Этот знак ждут напряженные ситуации на работе. Астрологи рекомендуют им плыть по течению. Лучше не становится провокатором конфликтов, пишет StyleCaster.