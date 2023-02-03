Море страсти: любовный гороскоп на весну для всех знаков зодиака

Овен

Дом и семья станут для вас источником радости и счастья этой весной. Удивите своего партнера подарком или свиданием, и вы с радостью отметите, как в вашей жизни вновь вспыхнет романтика. Проводите как можно больше времени вместе. Одинокие Овны, не действуйте импульсивно, так как в итоге вы можете принять неверные решения. Родители, желающие найти подходящую пару для своих детей, встретят в марте одного или несколько подходящих кандидатов.

Телец

Тем из вас, кто все еще одинок, несмотря на все ваши усилия, рекомендуется не расстраиваться, если вы не встретили кого-то к началу марта. Судьбоносная встреча не за горами и вам стоит как можно больше выбираться из дома и знакомиться с новыми людьми. Те из вас, кто уже давно разведен и чувствует, что готов к новым отношениям, встретят кого-то действительно интересного. Действуйте!

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Близнецы

Ваш партнер может чувствовать себя немного обделенным вниманием в начале весны. Вам может быть трудно выкроить время из своего плотного рабочего графика, и ваши отношения могут пострадать из-за этого. Обсудите эту проблему со своим партнером, и вскоре вы увидите, как все вернется на круги своя. Выражая свои мысли более ясно, вы сможете лучше понять друг друга и разделить гораздо лучшие отношения со своим возлюбленным.

Рак

Этой весной есть вероятность того, что вы можете влюбиться. Однако, прежде чем идти дальше, убедитесь, что чувства объекта вашей симпатии так же сильны по отношению к вам. Скорее всего, в конечном итоге это будет не более чем увлечение. Вполне вероятно, что если вы продолжите эти отношения, вы окажитесь в тупике. Влюбленные пары найдут этот период благоприятным для романтических отношений, так как у них появится возможность раскрыться друг перед другом и повеселиться вместе.

Лев

Отличный период как для одиночек, так и для семейных пар, так как вы увидите, что ваши отношения и перспективы движутся в положительном направлении. Прошлые недоразумения будут устранены, и отношения, скорее всего, изменятся к лучшему. Многие отметят прогресс в реализации своих брачных планов. Вы получите поддержку родителей в выборе партнера.

Дева

В апреле возможны ссоры, если вы начнете воспринимать своего партнера как должное. Откровенно поговорите со своим партнером, если есть какие-то вопросы, которые вас беспокоят. Эти вопросы будут решены, когда месяц подойдет к концу. Не держите свои эмоции в себе слишком долго, так как через некоторое время вы можете взорваться и наломать дров. Чтобы немного снять напряжение, займитесь с партнером чем-нибудь интересным.

Весы

Романтические отношения могут вас не удовлетворить, и вы можете начать жаловаться и ревновать своего партнера к его друзьям. Своим собственничеством вы только оттолкнете свою вторую половинку. Избегайте этих негативных эмоций, чтобы вернуть хорошие времена, которые вы делили со своим партнером.

Скорпион

В целом, для представителей знака, которые уже состоят в паре, весна направлена на сближение, а не на отдаление друг от друга. Люди, состоящие в браке, проведут много времени, возрождая свои романтические чувства друг к другу. Вы даже захотите сделать подарок своему супругу. Те, кто состоит в отношениях, найдут решение всех прошлых словесных размолвок.

Стрелец

Этой весной ваша жизнь определенно улучшится по сравнению с началом года. В вашу жизнь может вернуться старая любовь. Есть вероятность, что вы сможете возобновить отношения с этим человеком. Для людей, которые помолвлены, возможны небольшие размолвки, поэтому вам следует проводить качественное время друг с другом и по возможности избегать критики.

Козерог

Вас ожидает замечательный период. Проводите больше времени со своими близкими, чтобы они чувствовали, что они для вас важны. В апреле ваше отношение к жизни порадует ваших близких и заставит их тянуться к вам еще сильнее. Вы спокойно справитесь с любыми проблемами и сможете отлично контролировать свои эмоции в случае разногласий. Общение — самый важный элемент в развитии отношений это весной.

Водолей

Этой весной в вашей личной жизни возможны как взлеты, так и падения. Ссора или спор, не имеющий отношения к вашим романтическим союзам, может, тем не менее может помешать вашему общему счастью. Не обвиняйте во всем своего партнера. У одиноких людей есть шанс встретить интересного человека. Если вам нравится этот человек, не стесняйтесь открывать свои чувства.

Рыбы

Одинокие Рыбы не должны быть слишком придирчивыми и заносчивыми, когда дело доходит до признаний в симпатии, так как звезды говорят о том, что хорошая возможность может быть упущена. Разведенным людям, которые боятся снова вступать в отношения, не стоит беспокоиться, так как они встретят человека, который действительно им подходит. Люди, состоящие в браке и сталкивающиеся с проблемами, найдут их решение и наконец-то смогут спокойно провести время вместе.