Любовь, денежное изобилие! Абсолютный везунчик среди знаков зодиака на неделе с 6 по 12 февраля

Астрологи поделилась свежим гороскопом на неделю с 6 по 12 февраля. В любимчиках у Вселенной окажутся Водолеи. Они могут рассчитывать на поддержку небесных светил. Любое дело будет спориться, а на любовном фронте и вовсе ожидается ураган страстей.
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На будущей неделе у Водолеев высока вероятность романтических увлечений. И вполне возможно, что эти страсти окажутся вовсе не сиюминутными. Помимо этого, неделя может стать успешной и в финансовом плане.
А выходные стоит провести в компании самых близких. Идеальная возможность для того, чтобы устроить домашнюю вечеринку и поразить гостей своими кулинарными талантами.
По материалам 7days