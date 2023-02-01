Любовь, денежное изобилие! Абсолютный везунчик среди знаков зодиака на неделе с 6 по 12 февраля

Любовь, денежное изобилие! Абсолютный везунчик среди знаков зодиака на неделе с 6 по 12 февраля

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Их ждет романтическое увлечение.

Астрологи поделилась свежим гороскопом на неделю с 6 по 12 февраля. В любимчиках у Вселенной окажутся Водолеи. Они могут рассчитывать на поддержку небесных светил. Любое дело будет спориться, а на любовном фронте и вовсе ожидается ураган страстей.

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На будущей неделе у Водолеев высока вероятность романтических увлечений. И вполне возможно, что эти страсти окажутся вовсе не сиюминутными. Помимо этого, неделя может стать успешной и в финансовом плане. 

А выходные стоит провести в компании самых близких. Идеальная возможность для того, чтобы устроить домашнюю вечеринку и поразить гостей своими кулинарными талантами.

По материалам 7days

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