Любовь, денежное изобилие! Абсолютный везунчик среди знаков зодиака на неделе с 6 по 12 февраля

Астрологи поделилась свежим гороскопом на неделю с 6 по 12 февраля. В любимчиках у Вселенной окажутся Водолеи. Они могут рассчитывать на поддержку небесных светил. Любое дело будет спориться, а на любовном фронте и вовсе ожидается ураган страстей.

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На будущей неделе у Водолеев высока вероятность романтических увлечений. И вполне возможно, что эти страсти окажутся вовсе не сиюминутными. Помимо этого, неделя может стать успешной и в финансовом плане.