Единственный знак зодиака, которому грозит серьезная опасность: аварии, ушибы — гороскоп Глобы

2023 год может стать для Близнецов периодом перемен: Водяной Кролик заставит их активно трудиться. Рожденные под этим созвездием будут буквально встраиваться в изменяющиеся условия.
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Самый тревожный период, как считает Тамара Глоба, заденет первое полугодие с января по март. Тут есть риск повышенного стресса и проблем со здоровьем. Этот знак зодиака должен проявлять осторожность в пути, на дальней дороге.
«Опасности ушибов, каких-то аварийных ситуаций могут коснуться периода начала года», — добавила астролог.
Март и апрельский период принесут им перемены. Вот здесь огромную роль для Близнецов сыграют друзья. Вместе с ними можно решать свои перспективные планы. Со второй половины года, даже если не будет много денег, каких-то крупных возможностей, нужно двигаться вперед.
По материалам YouTube-канал Тамары Глоба.