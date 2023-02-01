Единственный знак зодиака, которому грозит серьезная опасность: аварии, ушибы — гороскоп Глобы

2023 год может стать для Близнецов периодом перемен: Водяной Кролик заставит их активно трудиться. Рожденные под этим созвездием будут буквально встраиваться в изменяющиеся условия.

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Самый тревожный период, как считает Тамара Глоба, заденет первое полугодие с января по март. Тут есть риск повышенного стресса и проблем со здоровьем. Этот знак зодиака должен проявлять осторожность в пути, на дальней дороге.