Единственный знак зодиака, для которого 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах — пророчество Глобы

Один знак зодиака может рассчитывать на колоссальные перемены в 2023 году. Все, что произойдет с ним, будет иметь судьбоносное значение. Это год перспективных открытий, когда Тельцы будут выстраивать свое будущее. Отдача придет к ним через 8–10 лет. Все то, что сегодня делает этот знак зодиака, имеет огромное значение. Перемены идут и в сфере личной жизни. Крайне успешен период конца весны и начала лето.
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«Люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут смело начинать новые дела, открывать то, что им важно, делать смелые шаги, самоутверждаться, вкладывать деньги. Эта овчинка будет стоить выделки», — заверила Тамара Глоба.
Год Водяного Кролика в качестве поддержки даст Тельцам друзей-покровителей. Это те люди, которые будут прикрывать их с тыла. Речь идет о лидерах, авторитетных персонах. Кому-то может поступить заманчивое предложение по карьере.
Летом Тельца стоит поберечь семью. А осень принесет им возможности, связанные с детьми — это их рождение или обучение.
«Будут шансы начать новые отношения. В конце октября — первой половине ноября стоит внимательнее относиться к здоровью», — добавила астролог.