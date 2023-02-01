Володина назвала два знака, для которых февраль стартует с огня событий: первые 6 дней потрясут

Первые 6 дней февраля потрясут своей тяжелой энергией Скорпионов и Стрельцов, поведала астролог Василиса Володина.

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Скорпионы будут словно не в себе, замучают своих близких и родственников необоснованными претензиями ревностью, негодованием. И окажутся на краю пропасти. Только спокойствие и рассудительность смогут вытащить их из бездны событий.

Стрелец тоже будет нервничать первую неделю февраля, постоянно ощущая себя на взводе. Сделайте все, чтобы успокоиться, иначе беды не миновать. Проявить волю здесь крайне важно, иначе произойдет скандальная вспышка.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».