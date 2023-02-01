До 7 февраля этот знак зодиака будет страдать ревностью: вы на краю пропасти — Володина

Скорпионы в феврале будут сильно озабочены своей личной жизнью, поведала астролог Василиса Володина.

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По ее словам, представители зодиакальной системы будут весь месяц балансировать на краю пропасти, не отличаясь уравновешенным поведением. Поступки Скорпионов станут настоящим испытанием для их близких.

В начале месяца они захотят пуститься во все тяжкие и изведут ревностью свою вторую половинку. Замучают близкого человека бесконечными придирками и претензиями. Продолжаться это будет до 7 февраля. Астролог попросила Скорпионов держать своих внутренних драконов при себе и сохранять спокойствие.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».