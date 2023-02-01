Уже через три дня: Глоба сказала поставить жизнь на стоп в это время — тьма будет главной

Астролог Тамара Глоба рассказала, что в феврале будет много дней повышенной аварийности, когда с людьми начнут случаться разные неприятности, включая катастрофы, аварии, травмы. Словно силы тьмы выйдут на землю и начнут главенствовать на ней.

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В этот период необходимо быть предельно осторожным, максимально сократить свои передвижения, постараться перенести какие-то ответственные встречи и мероприятия на иное время.

Первый черный день февраля произойдет уже через три дня — 4 февраля, далее беда может случиться 6, 11, 16, 18, 18, 20, 24 февраля.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.