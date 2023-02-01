Деньги и удача: Глоба назвала абсолютного счастливчика февраля 2023 года

Астролог Тамара Глоба заявила, что Скорпионам очень повезет в феврале 2023 года. Представителям этого созвездия, по ее словам, улыбнется удача — как в финансовом плане, так и в личной жизни.

«И для вас этот месяц будет отличным — вы будете чувствовать себя счастливым и любимым человеком. Да и творческий и личный успех не за горами!» — заявила она.

Также Глоба добавила, что февраль — удачное время для общения с родственниками. Первая половина месяца, по ее словам, принесет важные знакомства.

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