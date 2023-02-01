Ваша жизнь — уныла и скучна! Этот знак должен срочно изменить свое бытие — Володина

Астролог Василиса Володина призвала людей, рожденных под знаком Весов, внести в свою жизнь немного эксперимента и изюминки, а вот про рутину и скуку им нужно срочно забыть. Так дальше продолжаться не может.
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Сделать это нужно уже в феврале, иначе последствия уныния могут быть самыми непредсказуемыми.
«Постарайтесь вносить эстетику во все, что делаете. Украшать жизнь, расцвечивать ее радостными красками, дарить окружающим гармонию и умиротворение», — рекомендовала астролог.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».