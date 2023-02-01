Невыносимые! Женщины с этими именами постоянно закатывают истерики

Астрологи уверены, что имена напрямую влияют на судьбу человека. Арина Кейро, например, уверена, что если девочку назвать одним из этих трех имен, то в жизни с ней будет очень сложно. Она будет постоянно закатывать истерики.

В первую очередь, речь идет о Екатеринах. Если у Кати что-то не получается, по словам Кейро, она тут же впадает в истеричное состояние и страдают - домочадцы.

Тяжело в общении и в жизни с Еленами. Они очень раздражительны, несдержанны, часто не способны совладать с эмоциями.

Астролог также посоветовала сторониться Марин. Эти женщины, по ее словам, не любят, когда их свободу ограничивают, не потерпят запретов. В противном случае, вы рискуете столкнуться с океаном страстей.

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