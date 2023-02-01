Люди этого знака пойдут под венец и дождутся наследника! Глоба назвала счастливцев – скоро

Невероятный февраль светит Тельцам, этот месяц будет теплым для них по своему внутреннему наполнению. Представителям знака будет уютно в кругу их любимых и близких людей.

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Тельцов будет окружать забота и внимание, кто-то родной и понимающий поспособствует их успеху и делам.

Вместе с тем одинокие Тельцы могут встретить свою вторую половину именно в феврале, а кто-то даже отправится под венец. Многие из них также услышат прекрасные новости о беременности.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы