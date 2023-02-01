Последний месяц спокойной жизни! Этот знак зодиака ждут кардинальные перемены - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что Водолеи находятся на пороге кардинальных жизненных перемен. И февраль - это последний месяц их спокойной жизни.

«Правда, к середине февраля может ощущаться усталость от большого количества дел, там сложно скинуть с себя нагрузку, за все придется отвечать лично», - заявила она.

При этом Володина добавила, что первая неделя месяца будет довольно конфликтной, но Водолеи смогут усмирить какого-то домашнего бунтаря.

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