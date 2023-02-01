Осторожно за рулем! Володина предупредила этот знак зодиака об опасности

Астролог Василиса Володина заявила, что для Стрельцов февраль не будет очень важным месяцем. Но стоит проявить бдительность, чтобы не попасть в неприятности.

«Будьте осторожны за рулем с 20 по 23 февраля, особенно с учетом того, что последняя декада месяца так и зовет развлекаться, почувствовать энергию праздника, свободы», - заявила она.

Володина добавила, что с 20 февраля наступает прекрасное время для занятий спортом и всех досуговых мероприятий.

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