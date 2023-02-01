«В конце месяца – любовь и успех!»: Глоба назвала тех, кого в феврале обласкает вселенная

В феврале астролог Тамара Глоба предрекла огромный успех Овнам. Особенно интересна будет вторая половина месяца, когда представители знака зодиака почувствуют себя на волне удачи, все им будет даваться легко и без каких-либо препятствий.

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Овны начнут и реализуют интересные проекты совместно со своими друзьями, что в дальнейшем позитивно отразится на их материальном положении.

«В то же время это время успеха личного. В конце месяца, в последнюю неделю ждите поддержки, любви, покровительства, творческого и личного успеха!» — сказала Тамара Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.