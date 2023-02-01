В феврале этот знак зодиака проявит себя с лучшей стороны. Все обстоятельства будут складываться в их пользу. А финансовое изобилие позволит совершить крупную покупку, которая раньше откладывалась. Однако нужно остерегаться ссор и воровства.

По материалам «СтарХит»