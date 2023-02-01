Участница проекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова поделилась прогнозом на февраль, назвав абсолютного везунчика. Рассчитывать на денежный куш и богатства могут трудолюбивые и прозорливые Львы.
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«Февраль — ваше время. Львов ждет успех и процветание. Возможно, вы получите премию или еще какие-нибудь денежные выплаты. Во всех сферах жизни будет улыбаться удача», — добавила экстрасенс.
В феврале этот знак зодиака проявит себя с лучшей стороны. Все обстоятельства будут складываться в их пользу. А финансовое изобилие позволит совершить крупную покупку, которая раньше откладывалась. Однако нужно остерегаться ссор и воровства.
По материалам «СтарХит»