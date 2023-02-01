Слезы, отчаяние: знак зодиака, для которого февраль будет нервным - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что для Львов наступает сложный период. Начало месяца, по ее словам, у представителей этого созвездия будет нервным.

«На события, меняющие планы, реагируйте спокойнее — жизнь не может идти четко заданным путем. Если что-то меняется, не мечитесь», — заявила она.

Володина подчеркнула, что с 13 по 20 февраля Львам придется посвятить не совсем себе, а чужим целям и задачам, чьим-то желаниям. Вы как будто отдаете свои силы в чью-то пользу.

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