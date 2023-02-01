Знак зодиака — могучий император, который подчинит себе всю удачу февраля: власть и деньги в изобилии

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова поделилась прогнозом на февраль, назвав абсолютного везунчика. Ими станут Водолеи.

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Для рожденных под этим созвездием февраль весьма и весьма удачен. Во-первых, этот знак зодиака ждет финансовое благополучие и материальный достаток. Во-вторых, у них появятся средства для покупки, которую они откладывали из-за нехватки денег. При этом рожденным под этим знаком зодиака стоит проявить бережливость и не потратить лишнего. Власть над денежными потоками может ослабить их бдительность.