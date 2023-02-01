Взбудоражит! Знак зодиака, для которого февраль станет самым эмоциональным месяцем — Володина

Астролог Василиса Володина считает, что у Тельцов февраль станет невероятно эмоциональным месяцем. По ее словам, до 19 числа душа будет наполнена нежностью.

«Вы, как никто другой, сейчас будете способны чувствовать людей, с мягкостью и пониманием помогать им, да и просто испытывать симпатию ко всему живому», — заявила она.

При этом Володина подчеркнула, что первая неделя февраля может взбудоражить Тельцов — возникнет большая потребность решить быстро финансовые вопросы.

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