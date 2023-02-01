Володина назвала знак зодиака, на которого свалится премия в начале февраля

Астролог Василиса Володина заявила, что для Овнов февраль будет сложным месяцем в плане любовных отношений. Но зато в денежном вопросе, по ее словам, может повезти.

«Первую неделю февраля имеет смысл посвятить решению финансовых вопросов. Например, может совершенно нежданно свалиться дополнительная премия или какие-то бонусы и выплаты», — заявила она.

При этом, по словам Володиной, с 6 до 11 февраля — отличное время для того, чтобы начать новые проекты.

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