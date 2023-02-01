Пожар эмоций: Володина предрекла период страстей в первую неделю февраля

Астролог Василиса Володина заявила, что нас ждет в первую неделю февраля — с первого по седьмое число. По ее словам, период будет эмоциональный, непростой.

«Квадрат Венеры и Марса в это же время воспламеняет любовные страсти, взаимопонимания ждать сложно, но на уровне эмоций взаимодействие может быть незабываемым. Если давно мечтали про пожар страстей, вот он — ловите», — заявила она.

При этом у многих знаков зодиака, по словам Володиной, возникнет тяга к независимым решениям, изобретательский талант.

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