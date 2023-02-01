Два знака зодиака, которых ждут судьбоносные перемены в феврале — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим гороскопом на февраль, назвав два знака зодиака, в чьих жизнях начнется новая глава. Они смело встретят перемены, которые уготовила им судьба.

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Овны

Февраль станет тем периодом, когда они будут формировать события, связанные с постановкой целей и важных задач. Овны будут разрабатывать стратегию в первой половине месяца, а во второй — действовать. Этот знак зодиака может рассчитывать на помощь тех, кто его любит. За спиной мощная поддержка.

При этом февраль станет для Овнов периодом большой суеты, их затянут семейные дела. Вторая половина месяца потребует от них воплотить в жизнь все смелые идеи и проекты. Вместе с друзьями они начнут новые дела, появятся перспективы будущего заработка и переездов. Такие судьбоносные перемены отразятся на мировоззрении этого знака зодиака.