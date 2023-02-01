Два знака зодиака, которых ждут судьбоносные перемены в феврале — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим гороскопом на февраль, назвав два знака зодиака, в чьих жизнях начнется новая глава. Они смело встретят перемены, которые уготовила им судьба.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны
Февраль станет тем периодом, когда они будут формировать события, связанные с постановкой целей и важных задач. Овны будут разрабатывать стратегию в первой половине месяца, а во второй — действовать. Этот знак зодиака может рассчитывать на помощь тех, кто его любит. За спиной мощная поддержка.
При этом февраль станет для Овнов периодом большой суеты, их затянут семейные дела. Вторая половина месяца потребует от них воплотить в жизнь все смелые идеи и проекты. Вместе с друзьями они начнут новые дела, появятся перспективы будущего заработка и переездов. Такие судьбоносные перемены отразятся на мировоззрении этого знака зодиака.
Рыбы
Для них февраль станет двойственным, перспективным и важным. С одной стороны месяц принесет радость и удачу. Большую роль сыграют друзья, которые будут активно участвовать в жизни этого знака зодиака. С другой стороны, первая половина месяца потребует от Рыб перемен в работе. Им придется пересмотреть привычную стратегию. Поменяется и окружение, одни люди уйдут, другие — придут.
На этом фоне можно рассчитывать на крупные перспективы и новые возможности. Последняя неделя февраля одарит Рыб материальным успехом и подарками. Им также стоит заняться жилищными вопросами.