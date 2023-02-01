Гороскоп денежного довольства по дате рождения: названы знаки зодиака — абсолютные богачи февраля

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова поделилась гороскопом финансового довольства, назвав знаки зодиака, которым улыбнется фортуна. Деньги сами будут плыть к ним в руки. В феврале их ждет достаток и богатство.

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Телец

Рожденные в период с 21 апреля по 21 мая будут обласканы судьбой. Для них февраль выдастся благоприятным, спокойным и ровным. Звезды советуют им заняться чем-то интересным, обратить свой взор на то, что они откладывали. Тельцы сумеют получить желаемое, использовав свои возможности. Этот знак зодиака найдет новые источники дохода и наведет порядок в финансах. Тельцы точно знают, на что стоит тратить деньги, а когда лучше проявить бережливость.