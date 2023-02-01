Гороскоп денежного довольства по дате рождения: названы знаки зодиака — абсолютные богачи февраля

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова поделилась гороскопом финансового довольства, назвав знаки зодиака, которым улыбнется фортуна. Деньги сами будут плыть к ним в руки. В феврале их ждет достаток и богатство.
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Телец
Рожденные в период с 21 апреля по 21 мая будут обласканы судьбой. Для них февраль выдастся благоприятным, спокойным и ровным. Звезды советуют им заняться чем-то интересным, обратить свой взор на то, что они откладывали. Тельцы сумеют получить желаемое, использовав свои возможности. Этот знак зодиака найдет новые источники дохода и наведет порядок в финансах. Тельцы точно знают, на что стоит тратить деньги, а когда лучше проявить бережливость.
«Начало месяца предвидится особенно удачным для расширения материальных возможностей», — уточнила вещунья.
Львы
Рожденные в период с 23 июля по 21 августа ощутят всю щедрость Вселенной. Февраль — это их время. Львов ждет процветание и успех. Они могут рассчитывать на премию или другие выплаты и компенсации. Этот знак зодиака сумеет проявить себя с лучшей стороны. А финансовое изобилие позволит им совершить крупную покупки.
«Однако нужно остерегаться ссор и воровства», — добавила экстрасенс.
Водолеи
Рожденных в период с 20 января по 18 февраля этот месяц порадует финансовым благополучием и материальным достатком. У этого знака зодиака появятся деньги на покупки, о которых они раньше и не мечтали. Также Водолеи могут рассчитывать на дополнительный заработок. Однако им стоит избегать сумбурных покупок.
По материалам «СтарХита».