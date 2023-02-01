Володина предостерегла два знака: пощечина на работе и ссоры – уже в ближайшие дни

Тельцы и Девы хапнут бед на этой неделе. Василиса Володина посоветовала им быть максимально осторожными, чтобы не натворить дел, о которых они могут пожалеть в дальнейшем.

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Тельцы покажут редкую конфликтность, из-за чего могут набедокурить и перессорится со всеми вокруг. Проявите терпение и понимание, это сейчас очень важно.

Девы могут получить моральную оплеуху на работе из-за хитросплетений судьбы. Вы окажетесь в центре каких-то нелепых событий, из которых потом будет трудно выпутаться. Будьте бдительны и держите язык за зубами.

Источник: rsute.ru.