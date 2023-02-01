На какой знак зодиака обрушится руководство: уже во второй половине февраля — прогноз Глобы

На какой знак зодиака обрушится руководство: уже во второй половине февраля – прогноз Глобы

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Необходимо проявить бдительность и осторожность.

Тамара Глоба предупредила Тельцов о том, что во второй половине февраля они должны быть максимально осторожны на своих рабочих местах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Дело в том, что к ним по какой-то причине начнет присматриваться руководство, следить буквально за каждым их шагом и заваливать различными делами.

Если немного расслабиться и позволить себе небольшую ошибку или отдых, начальство может обрушиться на представителей зодиакальной системы с претензиями. Ну а если проявить себя хорошо, исход будет позитивным.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

Читайте также