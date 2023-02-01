На какой знак зодиака обрушится руководство: уже во второй половине февраля — прогноз Глобы

Тамара Глоба предупредила Тельцов о том, что во второй половине февраля они должны быть максимально осторожны на своих рабочих местах.
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Дело в том, что к ним по какой-то причине начнет присматриваться руководство, следить буквально за каждым их шагом и заваливать различными делами.
Если немного расслабиться и позволить себе небольшую ошибку или отдых, начальство может обрушиться на представителей зодиакальной системы с претензиями. Ну а если проявить себя хорошо, исход будет позитивным.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.