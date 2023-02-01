Сегодня начните то, что давно хотели сделать! Володина гарантировала успешный результат — такой день

«Решили привести себя в форму? Занимайтесь пять раз в неделю, тут же меняйте питание, идите к психологу, сомнологу, освойте самомассаж лица или возьмите полный курс косметологических процедур.

Если в какое-то дело именно сейчас вложить все силы и ресурсы, результат будет превосходным», — рассказала Володина.

Источник: Telegram-канал «Астролог Василиса Володина».