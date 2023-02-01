Сегодня начните то, что давно хотели сделать! Володина гарантировала успешный результат — такой день

Сегодня начните то, что давно хотели сделать! Володина гарантировала успешный результат – такой день

Василиса Володина. Фото: соцсети

Можно заниматься сразу несколькими вещами, это не будет лишним.

1 февраля — очень хороший день для многих начинаний, поведала астролог Василиса Володина.

Это настоящий день эффективности, день успеха, когда можно взяться за любое дело и несколько дел сразу и по всем фронтам достичь желаемого результата.

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«Решили привести себя в форму? Занимайтесь пять раз в неделю, тут же меняйте питание, идите к психологу, сомнологу, освойте самомассаж лица или возьмите полный курс косметологических процедур.

Если в какое-то дело именно сейчас вложить все силы и ресурсы, результат будет превосходным», — рассказала Володина.

Источник: Telegram-канал «Астролог Василиса Володина».

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