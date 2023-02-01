11 февраля – точка отсчета: стали известны два знака, на которых прольет луч богатства Меркурий

Февраль станет благоприятным для многих в этом году, он будет лишен ретроградности, а потому ничто не будет мешать человеческим мечтам и целям.

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Однако некоторым знакам зодиака повезет особенно благодаря позитивному влиянию на них Меркурия. 11 февраля эта планета войдет в знак Водолея и рассеет лучи своего благого влияния на двух представителей звездной системы: на Дев и Водолеев.