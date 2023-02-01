Это будет прекрасный февраль! Володина назвала, кого судьба поцелует в темечко — такое счастье

Это будет прекрасный февраль! Володина назвала, кого судьба поцелует в темечко – такое счастье

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Замечательное время для представителей знака будет продолжаться вплоть до конца весны.

Астролог Василиса Володина дала благоприятный прогноз на февраль людям, которые родились под созвездием Рака. Они буквально окажутся поцелованными судьбой, настолько удачно сложатся для них обстоятельства в последний месяц зимы.

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Юпитер позитивно повлияет на карьеру Раков. И эта удача на работе или в бизнесе будет сопутствовать представителям данной зодиакальной системы до мая. Так что надо воспользоваться этим подарком и успеть выстроить свой путь к благосостоянию в данный период.

Планета подарит Ракам отличные возможности для заработка, а также для славы. Володина предупредила, что смелость и разумная доля риска приветствуется.

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