«На личном фронте и в карьере»: Анжела Перл назвала счастливчиков на начало февраля

Анжела Перл

Анжела Перл. Фото: соцсети 

Астролог обратилась к представителям знака зодиака Козерог.

Эксперт по звездам Анжелика Перл рассказала, у кого первого февраля дела во всех жизненных сферах пойдут в гору.

Астролог обрадовала Козерогов.

«На личном фронте и в карьере дела будут подниматься только вверх. Козероги будут удовлетворены таким расположением дел», – отметила Перл.

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«Не нужно тратить свои силы на вещи, которые не стоят их внимания, лучше применить их там, где они реально необходимы. При наличии свободного времени можно встретиться с друзьями и слегка передохнуть от обыденной суеты», – добавила астролог для rsute.ru.

Напомним, ранее Елена Мун объяснила, как привлечь удачу в феврале.

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