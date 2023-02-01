«На личном фронте и в карьере»: Анжела Перл назвала счастливчиков на начало февраля

Эксперт по звездам Анжелика Перл рассказала, у кого первого февраля дела во всех жизненных сферах пойдут в гору.

Астролог обрадовала Козерогов.

«На личном фронте и в карьере дела будут подниматься только вверх. Козероги будут удовлетворены таким расположением дел», – отметила Перл.

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