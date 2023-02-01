«На личном фронте и в карьере»: Анжела Перл назвала счастливчиков на начало февраля

Эксперт по звездам Анжелика Перл рассказала, у кого первого февраля дела во всех жизненных сферах пойдут в гору.
Астролог обрадовала Козерогов.
«На личном фронте и в карьере дела будут подниматься только вверх. Козероги будут удовлетворены таким расположением дел», – отметила Перл.
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«Не нужно тратить свои силы на вещи, которые не стоят их внимания, лучше применить их там, где они реально необходимы. При наличии свободного времени можно встретиться с друзьями и слегка передохнуть от обыденной суеты», – добавила астролог для rsute.ru.
Напомним, ранее Елена Мун объяснила, как привлечь удачу в феврале.