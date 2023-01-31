«День лучше посвятить домашним»: Елена Мун объяснила, как привлечь удачу в феврале

Стало известно, какими способами притянуть везение первого февраля.

Астролог Елена Мун отметила, начало нового месяца – сильное время. В этот период легко впустить удачу в свой дом.

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«1 февраля, 12 лунные сутки, Луна в Близнецах. День лучше посвятить домашним, текущим делам, бытовым вопросам. Не нужно планировать что-то важное, снизьте деловую активность. Желательно отдохнуть, провести время на свежем воздухе», – заявила астролог в беседе с vnimanie.pro.