Кого февраль уничтожит нервозностью: Володина — как убрать негатив месяца

Львам светит непростой февраль в 2023 году, однако представители зодиакальной системы смогут вырваться из болота, если правильно настроят ориентир своих действий. Василиса Володина рассказала, как это сделать.

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По словам астролога, Львам придется в последний месяц зимы идти к своим целям маленькими и неспешными шагами. Ощущение скованности эти люди будут испытывать вплоть до 20 февраля.

До этого периода февраль будет удивлять Львов своей нервозностью, рутиной и постоянными хлопотами. Чтобы избавиться от оков, люди, рожденные под этим созвездием, должны полностью сосредоточиться на жизненной текучке. Это станет залогом их успеха.

Крайне важно заниматься своим делом, если нет — Львам будет очень непросто.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».