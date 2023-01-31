Деньги, любовь, брак и беременность: для какого знака февраль станет месяцем мечты — Глоба

В феврале Тельцы смогут заполучить счастливый билет от судьбы, рассказала астролог Тамара Глоба.

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Тельцов в это время будут окружать люди, которые начнут помогать им во всем, поддерживать, содействовать их продвижению. Это и давние партнеры, и родственники, и друзья.

Тельцам светят интересные путешествия в первой половине месяца в интеллектуальном и познавательном смыслах. Также февраль очень благоприятен для заработков. В данный период Тельцов очень хорошо будут поддерживать женщины — подруги, коллеги по работе, начальницы.

«Появятся новые возможности для личной жизни, личных идей и творческих планов, личной свободы, а также зачатия, беременности или последующего рождения какого-то дела или детей. Завести любимцев в доме тоже неплохо», — поведала Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.