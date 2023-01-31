Деньги и слава! Какой знак стал любимчиком судьбы в феврале — прогноз Володиной

Деньги и слава! Какой знак стал любимчиком судьбы в феврале – прогноз Володиной

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Такому стечению обстоятельств можно только позавидовать.

Василиса Володина предрекла прекрасный февраль Ракам. Юпитер благоприятно отразится на карьере этого знака, причем продолжаться это будет буквально до середины мая.

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Планета подарит Ракам великолепные возможности для развития профессиональных способностей, заработков, славы. Да и в целом позитивно отразится на судьбе этих людей.

«Активно показывайте себя, работайте на имя, старайтесь. Первая неделя февраля требует, с одной стороны, некоторой осторожности, с другой — готовности идти на риск, но делать это надо рационально, не включая эмоции», — посоветовала астролог.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».

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