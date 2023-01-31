Эти три знака зодиака озолотит Меркурий: деньги хлынут на них водопадом – с 11 февраля

Последний месяц зимы 2023 года станет одним из самых счастливых, поскольку в нем не будет ретроградности. 11 февраля Меркурий перейдет в знак Водолея и осчастливит своей энергией изобилия три знака зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В числе счастливчиком окажутся Близнецы, Девы и Водолеи, которым особенно повезет в финансовых вопросах.

Максимально удачливыми будут те представители зодиакальной системы, чья работа тем или иным образом связана с цифрами. Они увеличат свой доход и смогут сделать дорогостоящие покупки.

Также удачным месяц станет для тех, кто связан с преподавательской, общественной деятельностью, консультированием, психологией. Им Меркурий даст шанс сделать выгодное вложение и открыть свое дело.

И все три знака будут в феврале удачно заключать сделки, вести переговоры, многие подпишут важные прибыльные договоры.

Источник: rsute.ru.