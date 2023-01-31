«Это время любви и успеха!»: Глоба осчастливила один знак фееричным прогнозом на февраль

Тамара Глоба дала по-настоящему фееричный прогноз на февраль Овнам. Она рассказала, что во второй половине месяца их ждут множественные интересные дела, реализация проектов совместно с друзьями, которые могут принести немалые деньги.

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Это очень перспективное время, после которого появятся новые возможности заработков, вероятен переезд и смена деятельности.

«В то же время это время успеха личного. В конце месяца, в последнюю неделю ждите поддержки, любви, покровительства, творческого и личного успеха!» — предрекла Овнам астролог.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.